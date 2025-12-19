news_header_top
Экономика 19 декабря 2025 14:04

Путин прокомментировал снижение ключевой ставки до 16%

В ходе прямой линии Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение Банка России о снижении ключевой ставки с 16,5% до 16%.

«Эксперты ждали, возможно, понижения и на 1 процентный пункт. У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от давления со стороны. В целом ЦБ не просто справляется, но и действует достаточно ответственно», – заявил глава государства.

По его словам, одни из главных проблем на данный момент – это снижение инвестиционной активности и остающийся стабильным спрос на кредиты.

«Количество выдаваемых кредитов не уменьшается, и это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции. Колебания туда-сюда – это самое плохое. ЦБ стремится к стабильности в этой сфере», – заверил он.

При этом давать оценку сегодняшнему решению ЦБ Путин не стал. «Достаточно ли этого понижения? Не буду давать оценку на этом уровне. Реакция со стороны реального сектора экономики будет», – пояснил он.

