Банк России снизил ключевую ставку до 16%

Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых, сообщает «РБК».

С июня ЦБ продолжает смягчение денежно-кредитной политики: это уже пятое подряд снижение ставки. Второй раз подряд регулятор сделал относительно сдержанный шаг – понизил ставку всего на 50 базисных пунктов.

Решение совпало с прогнозами рынка: из 30 участников консенсус-прогноза «РБК» 24 аналитика крупных банков и инвестиционных компаний ожидали именно такое снижение. Остальные шесть экспертов считали, что ЦБ может действовать более решительно и снизить ставку на 100 б.п. – до 15,5% годовых, а семеро допускали сохранение ставки на уровне 16,5%.