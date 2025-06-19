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Утверждения о том, что Россия планирует вступить в войну со странами НАТО – невероятная ложь. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых информагентств.

«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — сказал глава государства.

Российский лидер назвал подобные заявления бредом.

Ранее Путин заявил о готовности РФ обеспечить интересы Ирана по мирному атому.