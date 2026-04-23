Сайты СМИ, госкорпораций и «ЛизаАлерт»: Минцифры РФ расширило «белые списки»

Минцифры РФ расширило перечень онлайн-ресурсов, доступных при введении ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе МАКС.

В частности, «белый список» пополнили интернет-ресурсы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», волонтерской НКО Добро.рф, Общероссийского народного фронта, Российского общества «Знание», отечественной интернет-энциклопедии «Рувики», Роскачества.

Кроме того, в перечень вошли Газпромбанк, гипермаркеты «Лента» и «Окей», служба доставки «Достависта», сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier, клиники «Медси» и «Мать и дитя».

Помимо этого, в расширенный список включены: АО «ГЛОНАСС», операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, четыре СМИ (телеканал «360°», парламентское телевидение «Дума ТВ», телеканал «Соловьев Live» и онлайн-издание Sport24), три принадлежащие государству компании («Росатом», «Ростех» и «Роснефть») и три ИТ-компании (1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»).

Еще в перечень профильное ведомство добавило платформу кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство, Государственную информационную систему электронных перевозочных документов и Континентальную хоккейную лигу.

В Минцифры РФ заверили, что постоянно ведут работу по расширению «белого списка».