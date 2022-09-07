news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
7 сентября 2022  16:58

Путин попросил Шольца вернуть турбины для «Северного потока», а не делать фото с ними

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фотографироваться на фоне турбины для «Северного потока» можно сколько угодно, но России нужны документы для ее получения. Таким образом он прокомментировал фото канцлера ФРГ Олафа Шольца, сделанное в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это наше имущество <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров», — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Шольц в начале августа осмотрел турбину, которую Канада передала Германии после ремонта, и сделал фотографию на ее фоне. Тогда же он отметил, что турбина полностью исправна. 

 

#Олаф Шольц #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100