Путин попросил Шольца вернуть турбины для «Северного потока», а не делать фото с ними

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фотографироваться на фоне турбины для «Северного потока» можно сколько угодно, но России нужны документы для ее получения. Таким образом он прокомментировал фото канцлера ФРГ Олафа Шольца, сделанное в августе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это наше имущество <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров», — сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Шольц в начале августа осмотрел турбину, которую Канада передала Германии после ремонта, и сделал фотографию на ее фоне. Тогда же он отметил, что турбина полностью исправна.