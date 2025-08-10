Путин проинформировал Рахмона о ходе переговоров с США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал о результатах переговоров между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию пресс-службы Президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон выразил благодарность за предоставленную информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических решений украинского кризиса.

Обе стороны подтвердили готовность продолжать совместные действия по укреплению стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном. Также главы государств обсудили план предстоящих встреч на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах.