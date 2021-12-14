Путин проинформировал президента Финляндии об итогах переговоров с Байденом

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал Президента Финляндии Саули Ниинистё об итогах переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры президентов РФ и США по видеосвязи состоялись 7 декабря 2021 года.

Во время разговора с Ниинистё Путин также рассказал ему о ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского «Комплекса мер».

Пресс-служба отметила, что Президент России напомнил в частности о том, что украинские власти в нарушение минских договоренностей делают ставку на силовые методы, используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты.

Глава государства также подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России.

Данные договоренности должны полностью исключать дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение военных комплексов на территории Украины и других соседних с Россией государств.

Путин также поддержал предложения финского лидера по организации в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, во время разговора, лидеры двух стран обменялись поздравлениями в связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками.