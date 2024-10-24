Путин: Программа саммита БРИКС в Казани была насыщенной

За три дня саммита БРИКС в Казани участникам удалось обсудить широкий круг вопросов, а программа была насыщенной. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во вступительном слове на пресс-конференции в финальный день саммита.

«Программа саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран-членов БРИКС в узком, широком составах, сфокусированные на актуальных вопросах деятельности объединения и перспективах расширения партнерства по трем магистральным направлениям: в сфере политики и безопасности, торговле и инвестициях, на культурно-гуманитарном треке», – перечислил российский лидер.

По традиции прошло заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». «Этот формат хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока», – сказал Путин.

Россия пригласила на встречу лидеров стран СНГ, а также делегации стран азии, Африки, Латинской Америки. Путин сказал, что удалось обменяться мнениями по ключевым международным проблемам, включая обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент России подчеркнул: главное, что все заседания и мероприятия прошли в деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. Этот подход к работе позволил обсудить широкий круг вопросов.