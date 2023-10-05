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Путин: Профессия учителя — это благородная, важнейшая по сути своей миссия
В День учителя слова благодарности любимым преподавателям звучат по всей стране, этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Учитель — мы часто об этом говорим, и это действительно именно так — не просто профессия. Это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия», — сказал глава государства.
Путин отметил, что труд, терпение, забота и поддержка преподавателей помогают каждому раскрыть свои способности и лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности. Школьных наставников и их советы даже спустя долгие годы вспоминают с любовью и признательностью.
«Талант, профессионализм, неравнодушие тех, кто сейчас работает с детьми, подростками, — всё это очень важно для того, чтобы сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится наша страна», — сказал Президент.
Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
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