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Путин: «Продовольственная безопасность России обеспечена»
Безопасность России в области продовольствия обеспечена. Об этом во время прямой линии заявил глава государства Владимир Путин.
«Можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Есть проблема, которая касается семян самых разных культур, задачи в области селекции стоят… Но у нас есть программа, проблема решается», - отметил Президент Российской Федерации.
Путин также отметил, что из общего количества средств, которые выделяются на поддержку сельского хозяйства, порядка 40% идут на поддержку фермерства. Фермеры на внутреннем рынке занимают уже порядка 15%.
«У нас опять один из самых рекордных урожаев – 150 с лишним млн тонн зерна, это общее количеств. В очищенном виде около 146 млн тонн. Это вместе с новыми территориями, где произведено 5-6 млн тонн. Результат очень хороший», - заверил он.
По словам Президента, у Минсельхоза на данный момент существует много программ по поддержке сельского хозяйства, а государство выделяет на это большие деньги, однако в каждом конкретном случае власти готовы к диалогу.
«Конечно, без активного, с полной отдачей труда, селян, ничего бы не было», - заключил глава государства, поблагодарив участников отрасли за хорошие результаты года.
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