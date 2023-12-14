Путин: Продолжительность жизни в РФ выросла почти на 4 года

За последние три года средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти на 4 года, в этом году она составляет 74 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время проведения «Прямой линии».

«У нас есть интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, какая динамика», – отметил глава государства.

По его словам, это показывает, как усилия государства в экономике и в сфере социальной политики положительно сказываются на этом важнейшем показателе.