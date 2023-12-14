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Общество 14 декабря 2023 12:37

Путин: Продолжительность жизни в РФ выросла почти на 4 года

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За последние три года средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти на 4 года, в этом году она составляет 74 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время проведения «Прямой линии».

«У нас есть интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, какая динамика», – отметил глава государства.

По его словам, это показывает, как усилия государства в экономике и в сфере социальной политики положительно сказываются на этом важнейшем показателе.

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