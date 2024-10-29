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Путин: Продолжительность жизни в РФ должна достичь в среднем 78 лет
Средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть отметки 78 лет. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».
«В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», – сказал Путин.
Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в республике составит 77 лет.
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