Путин: Продолжительность жизни в РФ должна достичь в среднем 78 лет

Средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть отметки 78 лет. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«В целом, продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет. А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс», – сказал Путин.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в республике составит 77 лет.