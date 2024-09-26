К 2030 году средняя продолжительность жизни в Татарстане увеличится до 77 лет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К 2030 году каждый третий житель республики станет человеком старшего трудоспособного возраста, а средняя продолжительность жизни составит 77 лет. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Есть категория старшего трудоспособного возраста – 935 тыс. (человек). Практически каждый четвертый житель у нас старшего трудоспособного возраста. К 2030 году число пожилых людей будет расти. Каждый третий житель республики станет человеком старшего трудоспособного возраста. Это требует пересмотра вопросов социальной политики, оказания медпомощи, занятости и активного долголетия», – сказала она.

Фото: слайд презентации Минтруда РТ

Если сегодня средняя продолжительность жизни в республике составляет более 75 лет, то к 2030 году – 77 лет. В регионе увеличивается число людей, старше 100 лет. Если в прошлом году таких долгожителей было 211, то сегодня их уже 233 человека.

«Самая пожилая женщина живет в Елабуге, ей 107 лет. Самому пожилому мужчине 104 года, он живет в Пестрецах. Мужчин, перешагнувших столетний рубеж, более 20 человек, а женщин – около 200», – добавила Зарипова.