Путин: Продолжение санкционной политики приведет мировую экономику к катастрофе

Запад пытается заставить страны, которые экспортируют нефть, нарастить добычу ресурса. Однако ошибки, допущенные на энергорынке, не исправить за два дня, подчеркнул на совещании с Кабмином Президент России Владимир Путин.

«Глобальный энергорынок — он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — заметил глава государства.

Поэтому продолжение санкционной политики против России может привести к катастрофе в мировой экономике. Ведь от введенных ограничений больше страдают сами страны, которые их вводят, полагает Путин.

«Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения — даже катастрофическим — последствиям на мировом энергетическом рынке», — подчеркнул он.

Проблемы с газом и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже шесть пакетов рестрикций и не исключает возможности разработки седьмого.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в общей сложности против России сейчас введено более 11 тыс. санкций.