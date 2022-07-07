Володин: Запад ввел против России больше 11 тысяч санкций

Страны Запада объявили России 11 тысяч 160 санкций. С таким количеством вызовов не сталкивалось ни одно государство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому для всех нас это момент истины. Мы должны по-другому относиться к своей работе. У нас сегодня одна партия – это наша страна», – сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Володин подчеркнул, что интересы страны «должны быть превыше всех партийных программ», и заверил, что депутаты стараются следовать этому принципу, сообщает сайт Кремля.

Напомним, антироссийские санкции страны Запада ужесточили после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине.