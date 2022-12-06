Путин продлил на 2023 год ограничения на сделки с долями недружественных иностранцев

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет на совершение сделок с долями иностранцев из стран, признанных недружественными, в стратегических компаниях, некоторых банках и ряде других предприятий. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в указ Президента от 5 августа «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Прежде срок действия ограничений был рассчитан на период до 31 декабря 2022 года, в новом документе указана дата «до 31 декабря 2023 года включительно».

Запрет затрагивает сделки с акциями компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, с долями фирм, производящих и обслуживающих оборудование для топливно-энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий.

Ограничения касаются также сделок с акциями и долями, составляющими уставные капиталы российских банков, и с бумагами компаний, разрабатывающих крупные месторождения. Отдельно предусмотрен запрет на сделки с долями инвесторов из недружественных стран в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском нефтяно месторождении в Ненецком автономном округе.

Среди банков, сделки с акциями которых можно проводить только по специальному разрешению, входит и казанский «Инвестиционный кооперативный банк» («Ик Банк»).