«Ик Банк» из Казани попал под запрет сделок с долями иностранцев

Президент России Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. Почти все организации зарегистрированы в Москве, но есть среди них и один банк из Казани – «Инвестиционный кооперативный банк» (или «Ик Банк»).

Всего в перечне 45 организаций, в том числе, например, Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, Дойче банк и ОТП Банк; во всех из них нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран. Из региональных банков в список попали также АКБ «Газнефтьбанк» из Саратова и АО «Солид Банк» из Владивостока.

До 2008 года «Ик Банком» (тогда он назывался «ТатИнвестБанк», который был основан в марте 1992 года на базе Вахитовского отделения Госбанка СССР) владел глава авиационной Группы «Тулпар» Азат Хаким, затем основной пакет акций он продал болгарскому инвестиционному холдингу «Химимпорт». Который, в свою очередь, перевел 100% в кредитной организации на собственное АО «Центральный кооперативный банк» (Болгария).

Банк занимает 269-е место в России и 12-е место среди банков Республики Татарстан по объему активов (2,2 млрд рублей).

Напомним, 5 августа Путин до 31 декабря 2022 года запретил сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских стратегических предприятиях и банках. В документе указывалось, что сделки, совершенные в обход него, признаются недействительными. При этом операции могут осуществляться на основании специального разрешения президента. В список недружественных России стран входит Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.