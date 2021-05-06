Путин: Продление майских праздников оправдало себя

Решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как в эти дни по стране наблюдается падение заболеваемости Covid-19. Об этом на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой заявил Президент России Владимир Путин.

«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Если число новых случаев заражения снижается, то выздоровевших, наоборот, становится больше, добавил Президент России. Также в стране не останавливается и вакцинация.

С предложением сделать дни с 1 по 10 мая нерабочими к Владимиру Путину обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Указ о нерабочих днях в мае был подписан 23 апреля. По документу дни с 4 по 7 мая являются оплачиваемыми.