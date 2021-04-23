В нерабочие дни с 4 по 7 мая будут у россиян сохранится заработная плата. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Ранее он поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками.
«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации <...> постановляю: установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.
Помимо этого, в указе говорится, что органы публичной власти и иные организации должны определить число сотрудников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно свое функционирование.
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Путин сделал длинные майские выходные оплачиваемыми
В нерабочие дни с 4 по 7 мая будут у россиян сохранится заработная плата. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.