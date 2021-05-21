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Ру Тат
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21 мая 2021  15:20

Путин: Проблемы с ростом цен на продукты обостряются на фоне нестабильной конъюнктуры

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На фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Такое мнение сегодня на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета выразил Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства также выразил признательность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. Он добавил, что имеются конкретные решения по этому вопросу. В частности, недавно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара.

Президент РФ отметил, что в случае необходимости следует оперативно принимать меры и по другим видам продукции.

Помимо России, в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

#цены на продукты #владимир путин #еаэс
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