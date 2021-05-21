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Ру Тат
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21 мая 2021  15:16

Путин заявил о стремлении улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами

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Россия стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств — членов ЕврАзЭС», — приводит слова главы российского государства РИА Новости.

Президент РФ заверил, что в ближайшее время начнет функционировать унифицированная интернет-система «Работа без границ» вместе с соответствующим приложением. Это позволит в онлайн-режиме оформлять все документы, необходимые для трудоустройства, уточнил он.

В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

#путин владимир #трудовые мигранты #еаэс #евразийский союз
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