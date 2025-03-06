Путин про «желающих вернуться во времена Наполеона»: До сих пор кому-то неймется

Некоторым людям до сих пор неймется. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, говоря про желающих вернуться ко временам нашествия Наполеона. Своими мыслями на этот счет глава государства поделился во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», - напомнил Президент России.

Напомним, ранее Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки правительства обратился к нации. И заявления стали фактически объявлением войны России. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил французского лидера с Адольфом Гитлером. Подробнее о заявлениях Макрона – в материале «Татар-информа».