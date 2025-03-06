Комплекс Наполеона: что стоит за агрессивными заявлениями Макрона в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон после отставки правительства обратился к нации. И заявления стали фактически объявлением войны России – правда, на словах. Почему Макрон решился на такой выпад против РФ и почему это несерьезно – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





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Подражание Трампу

Свое обращение к нации Эммануэль Макрон, подобно Дональду Трампу, предварил интригой.

«Мои дорогие соотечественники! В это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером, в 20:00», – написал президент Макрон у себя в соцсети Х.

Напомним, что ранее Трамп провернул точно такой же фокус – накануне своего послания к Конгрессу США он заинтриговал всех постом в социальной сети Truth Social.

«Завтрашний вечер будет очень важным. Я расскажу все как есть», – написал американский лидер. Но в ходе выступления Трампа в Конгрессе интрига быстро развеялась – было много пафоса и повторения того, что он говорил ранее.

На этом подражание Макрона Трампу закончилось – в ходе своего вечернего обращения к нации французский президент выступил с предельно жесткими заявлениями в адрес России, почти похожими на объявление войны.

В начале своего обращения Эммануэль Макрон отметил, что французы «обоснованно обеспокоены» сложившейся международной ситуацией – продолжающейся войной на Украине Фото: скриншот видео

Что наговорил Макрон

В начале своего обращения Эммануэль Макрон отметил, что французы «обоснованно обеспокоены» сложившейся международной ситуацией: продолжающейся войной на Украине, которая «не ослабевает»; снижением поддержки Киева со стороны США, которые «оставляют неопределенность в отношении будущих шагов», а также их намерением «ввести пошлины на товары из Европы».

А дальше у Макрона понеслось: «Украина-Украина-Украина» с угрозами в адрес России:

С первого дня мы решили поддержать Украину и наложить санкции на Россию. И мы поступили правильно. Угроза от России исходит не только в адрес Украины – она коснулась и стран Европы. Россия сделала конфликт глобальным. Она мобилизовала северокорейских солдат, иранское оборудование, помогая этим странам лучше вооружиться.

В 2030 году Россия все еще планирует увеличить свою армию на 3000 танков и еще 300 истребителей. Кто может поверить, что Россия остановится на Украине? Столкнувшись с этим опасным миром, оставаться зрителем было бы безумием.

Россия стала угрозой для Франции и Европы. Ситуация, которую я вам описываю, такова, и мы должны с ней справиться. И путь к миру не может обойтись без Украины. Мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины.

Вне зависимости от того, удастся или нет быстро добиться мира на Украине, европейские страны должны быть в состоянии достойно обороняться. Мы по-прежнему привержены ценностям НАТО и нашему партнерству с США. Но необходимо усилить нашу независимость в сфере обороны и безопасности. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве.

На предстоящем саммите ЕС в Брюсселе 6 марта саммита «будет принят ряд решений», в частности «о совместном финансировании закупок на европейской земле танков и самолетов». Страны Евросоюза также смогут усиливать свою оборону, не опасаясь увеличения бюджетного дефицита.

Макрон также заявил, что решил открыть стратегическую дискуссию о защите союзников на европейском континенте с помощью французского ядерного оружия, и не исключил размещения европейских войск на Украине.

Агрессивная риторика Макрона в адрес России и его весьма странная позиция – объясняются тем, что он просто хочет обратить на себя внимание Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

В чем причина странных заявлений Макрона?

Агрессивная риторика Макрона в адрес России и его весьма странная позиция – французского президента, который вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами страны (а их достаточно), занимается внешними – объясняются тем, что он просто хочет обратить на себя внимание. И больше ничем.

Смотрите – осталось всего два года до президентских выборов 2027 года во Франции, на которых Макрона уже не будет, так как он избирался дважды. По сути, он уже «сбитый летчик», «хромая утка», президент с истекающим сроком полномочий. Популярность Макрона в начале 2025 года упала до 21%, что почти достигает его исторически низкого показателя в 20%, зафиксированного в период протестного движения «желтых жилетов» в 2018-2019 годах.

Поэтому так велико желание хоть как-то «отметиться» в истории, выезжая на хайпе и диких заявлениях. Отсюда и его лихорадочная навязчивая одержимость Украиной, которая до сих пор не принесла никаких плодов для Франции. Макрон уже ничем не рискует и может говорить все, что угодно, до конца своего срока.

Флориан Филиппо отметил, что Макрон пытается запугать французов «российской угрозой», чтобы оправдать курс на войну Фото: © Кристина Афанасьева / РИА Новости

Реакция на скандальное выступление Макрона

«Его импичмент необходим», – раскритиковал обращение президента Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что Макрон пытается запугать французов «российской угрозой», чтобы оправдать курс на войну.

Филиппо заявил, что намерение Макрона отправить военных на Украину – «преступление против мира» и таким образом он надолго усугубит ситуацию.

«Он хочет войны. Он хочет ЕС, а не Францию. Он очень опасен», – написал Филиппо в соцсети Х.

Настоящая угроза для Франции – не РФ, а банкротство из-за увеличения расходов на оборону, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Европейские лидеры хотят «вечной войны» на Украине, заявил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил назвавшему Россию угрозой Макрону.

«Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И скучать по нему не будут», – написал Медведев в соцсети X на английском языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, зачем в Москву едет новый посол Франции, учитывая риторику Макрона, который заявил о необходимости «утихомирить» Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, – Наполеона, Гитлера – господин Макрон не очень изящно поступает», – цитирует ТАСС главу МИДа.

«Потому что те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», – пояснил Лавров.

Лавров также считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон маскирует свои истинные намерения и продолжает дело Наполеона, хотевшего завоевать и покорить Россию.

Сергей Лавров: «В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, – Наполеона, Гитлера – господин Макрон не очень изящно поступает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему не страшны агрессивные заявления Макрона

Складывается ощущение, что Макрон живет в каком-то своем мире, когда рассказывает о самой сильной армии в Европе, имея в виду французскую.

Последняя война, в которой вооруженные силы страны принимали участие, закончилась почти 60 лет назад – это была Индокитайская война 1946-1954 годов. Все последующие военные истории, вроде Алжира, были полицейскими по сути своей, операциями. У Франции реально нет опыта боевых действий, особенно в условиях войны нового типа. На словах Макрон может сколько угодно говорить об эффективности своей армии, но на деле ее просто разгромят на поле боя за считаные недели.

Денег у Франции нет, нет коалиции большинства в парламенте, бюджет принят в обход Национального собрания и имеет жуткий дефицит. У страны огромные внутренние проблемы, включая миграционный кризис.

Неудивительно, что у Макрона, игнорирующего насущные проблемы во Франции, такой низкий рейтинг. И он всеми силами пытается поднять его за счет «украинского вопроса». Но избирателям Франции это уже надоело – Макрон может сколько угодно сотрясать воздух, в него уже мало кто верит.