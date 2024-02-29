Путин про запад: никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела

Политическая система России одна из опор суверенитета страны, заявил Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Мы будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», – сказал он.

Президент отметил, что так называемый запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие страны.

«Вместо России им нужно зависимое, угасающее вымирающее пространство где можно творить что угодно. По сути они хотели бы сделать с Россией тоже самое что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались. Это уже абсолютно очевидная вещь. Столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа», – добавил Путин.

Он также отметил, что наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур и регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народов России это колоссальная, всепобеждающая сила.

«Все вместе плечом к плечу они сражаются за одну общую родину. Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную, свободную жизнь. Сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной исходя из нашего мировоззрения, традиций, верований, которые мы передадим своим детям», – заключил Президент.