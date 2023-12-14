Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин про МФО: Если они злоупотребляют доверием людей, приводить их в чувство нужно
Микрофинансовые организации работают в своей нише и многим людям помогают. При этом они не должны злоупотреблять доверием населения. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Если они злоупотребляют доверием людей или еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, – приводить их в чувство нужно. Вот это правда», – сказал глава государства.
Путин отметил, что неоднократно обсуждал с «соответствующими финансовыми властями» то, как работают микрофинансовые организации. «Посмотрим еще раз», – подчеркнул он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»