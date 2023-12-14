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Общество 14 декабря 2023 15:58

Путин про МФО: Если они злоупотребляют доверием людей, приводить их в чувство нужно

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Микрофинансовые организации работают в своей нише и многим людям помогают. При этом они не должны злоупотреблять доверием населения. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Если они злоупотребляют доверием людей или еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, – приводить их в чувство нужно. Вот это правда», – сказал глава государства.

Путин отметил, что неоднократно обсуждал с «соответствующими финансовыми властями» то, как работают микрофинансовые организации. «Посмотрим еще раз», – подчеркнул он.

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