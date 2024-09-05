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Путин призвал задуматься о последствиях ответа России на попытки ударов по АЭС
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума во Владивостоке предложил задуматься о последствиях возможного зеркального ответа России на попытки ударов по Запорожской и Курской атомным электростанциям.
«<...> это очень опасные теракты. Можно только представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей вот этой частью Европы», — заметил глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Россия неоднократно обвиняла Вооруженные силы Украины в попытках нанести удары по Запорожской и Курской АЭС.
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