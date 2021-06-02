Путин призвал вкладываться в туризм на Дальнем Востоке

Для развития туризма на Дальнем Востоке нужно «вкладывать копеечку», заявил Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства, сообщает РИА Новости.

На совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о развитии туризма на Камчатке.

«Что касается туризма на Дальнем Востоке, в то числе на Камчатке — копеечку надо вкладывать в инфраструктуру. Постепенно, аккуратненько. Ну, по плану просто работать, и все», — отметил Путин, комментируя доклад.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин рассчитывает на безупречную реализацию детского туристического кешбэка.