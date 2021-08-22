Путин призвал вернуть россиянам соцвыплаты, списанные на погашение кредитов

Необходимо сделать так, чтобы социальные выплаты, особенно детские пособия, были действительно защищены от списания на погашение кредитов. При этом ранее списанные средства должны быть возвращены на счета, заявил на встрече с представителями «Единой России» Президент РФ Владимир Путин.

«Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — отметил Президент.

Путин также отметил, что Госдума нового созыва должна будет рассмотреть возможность принятия соответствующего нормативного акта.

«Я и с Правительством переговорю. Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо реально их защитить», — заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин предложил единовременно выплатить российским пенсионерам по 10 тыс. рублей.