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Ру Тат
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22 августа 2021  17:06

Путин призвал вернуть россиянам соцвыплаты, списанные на погашение кредитов

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Необходимо сделать так, чтобы социальные выплаты, особенно детские пособия, были действительно защищены от списания на погашение кредитов. При этом ранее списанные средства должны быть возвращены на счета, заявил на встрече с представителями «Единой России» Президент РФ Владимир Путин.

«Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — отметил Президент.

Путин также отметил, что Госдума нового созыва должна будет рассмотреть возможность принятия соответствующего нормативного акта.

«Я и с Правительством переговорю. Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо реально их защитить», — заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин предложил единовременно выплатить российским пенсионерам по 10 тыс. рублей.

#социальные выплаты #Владимир Путин
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