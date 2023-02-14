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Путин призвал суды взять на особый контроль соблюдение избирательных прав россиян
Соблюдение избирательных прав граждан РФ должно быть на особом контроле судов. Об этом на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции рассказал Президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно», — цитирует главу государства ТАСС.
Он также подчеркнул, что российская судебная система способна защитить права своих граждан даже при условии выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ.
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