Путин призвал суды взять на особый контроль соблюдение избирательных прав россиян

Соблюдение избирательных прав граждан РФ должно быть на особом контроле судов. Об этом на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно», — цитирует главу государства ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская судебная система способна защитить права своих граждан даже при условии выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ.