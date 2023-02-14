Путин объяснил, почему Россия прекратила исполнять решения ЕСПЧ

Решения Европейского суда по правам человека носили предвзятый и политизированный характер, поэтому Россия прекратила их исполнять. Об этом на совещании судей арбитражных и военных судов и судов общей юрисдикции рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что политизированность вердиктов не нова для ЕСПЧ, однако «в последнее время она просто приобрела неприемлемый характер». «А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», — добавил глава государства.

В такой ситуации шаг, предпринятый Россией, был неизбежен и очевиден. Хотя перед этим в стране «развернулась дискуссия, вопрос был поставлен прямо — не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в стране».

«Я не буду скрывать — и я тоже об этом думал, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае», — цитирует Путина ТАСС.

В заключение Президент отметил, что уверен в способности российской судебной системы защитить права своих граждан при помощи национальных судебных механизмов.