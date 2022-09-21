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Ру Тат
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Официальная хроника
21 сентября 2022  10:12

Путин призвал руководство оборонных производств к увеличению выпуска оружия и техники

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На руководстве оборонных предприятий России лежит ответственность по наращиванию выпуска оружия, боеприпасов и военной техники, все необходимым производства будут обеспечены. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

«Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно», – сказал он.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о ходе военной спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистского режима и объявил частичную мобилизацию в РФ.

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