Путин призвал руководство оборонных производств к увеличению выпуска оружия и техники

На руководстве оборонных предприятий России лежит ответственность по наращиванию выпуска оружия, боеприпасов и военной техники, все необходимым производства будут обеспечены. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

«Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно», – сказал он.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о ходе военной спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистского режима и объявил частичную мобилизацию в РФ.