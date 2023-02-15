Путин призвал разобраться с ошибочной налоговой задолженностью

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны заявил о необходимости привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью.

«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь всё известно, вы всё знаете, поэтому нам нужно просто исправлять <…>», — заметил глава государства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову (цитата по РИА Новости).

«<…> это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», — убежден Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин на совещании с членами Правительства попросил представить доклад о повышенных социальных выплатах.