Путин попросил представить доклад о повышенных социальных выплатах

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова объяснить, как налажена работа по выплате проиндексированных социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> прежде всего хотел бы обратиться к Антону Олеговичу Котякову с просьбой рассказать <…>, как идет работа по социальным выплатам, которые мы с 1 февраля увеличили на 11,9%, по фактической инфляции», — сказал глава государства, отметив, что увеличение выплат затронуло в общей сложности примерно 16 млн человек.

«Антон Олегович, деньги есть, источник определен, Правительство все вопросы решило. Как технически работа идет?» — добавил Путин.

С 1 февраля были проиндексированы более 40 различных выплат, в том числе материнский капитал. В частности, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился почти до 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году.

Кроме того, с 1 февраля на 11,9% оказались проиндексированы пособия семьям с детьми, выплаты инвалидам и ветеранам. Мера распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и на гарантии для россиян, удостоенных высших государственных наград. Увеличен и ряд других выплат.