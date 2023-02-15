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Путин попросил представить доклад о повышенных социальных выплатах
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова объяснить, как налажена работа по выплате проиндексированных социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> прежде всего хотел бы обратиться к Антону Олеговичу Котякову с просьбой рассказать <…>, как идет работа по социальным выплатам, которые мы с 1 февраля увеличили на 11,9%, по фактической инфляции», — сказал глава государства, отметив, что увеличение выплат затронуло в общей сложности примерно 16 млн человек.
«Антон Олегович, деньги есть, источник определен, Правительство все вопросы решило. Как технически работа идет?» — добавил Путин.
С 1 февраля были проиндексированы более 40 различных выплат, в том числе материнский капитал. В частности, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился почти до 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году.
Кроме того, с 1 февраля на 11,9% оказались проиндексированы пособия семьям с детьми, выплаты инвалидам и ветеранам. Мера распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и на гарантии для россиян, удостоенных высших государственных наград. Увеличен и ряд других выплат.
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