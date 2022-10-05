Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России

В четырех новых регионах необходимо провести массовую диспансеризацию детей, заявил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что многие из жителей освобожденных территорий не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах. И поскольку это и в школах будет происходить, я обращаю на это ваше внимание и, конечно, прошу вашей поддержки», — сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» 2022 года и участниками телевизионного шоу «Классная тема!».

Путин также напомнил, что скоро у школьников начнутся осенние каникулы, и предложил подумать о том, как лучше организовать отдых для детей на тех территориях, где «до сих пор неспокойно или даже опасно».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. 5 октября российский лидер по итогам прошедших референдумов подписал указ о принятии ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ в качестве новых субъектов.