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Происшествия 16 октября 2026 09:05

Над Татарстаном сбили вражеские БПЛА

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Над Республикой Татарстан сбили вражеские дроны. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего над регионами России минувшей ночью перехвачено и уничтожено 644 украинских БПЛА.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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