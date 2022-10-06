Путин призвал готовиться к усилению санкционного давления на Россию

Санкционное давление на Россию будет только расти и усиливаться. Правительству РФ необходимо иметь четкие планы действий и последовательно их исполнять, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу. И последовательно их исполнять», – приводят слова российского лидера в пресс-службе Кремля.

Он напомнил, что под давлением западных ограничений остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт в Европу, и поэтому Россия уже переключается на другие рынки. «Но этот процесс, конечно, небыстрый, требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек», – добавил Путин.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. Он включает введение потолка цен на нефть из РФ и другие экспортные ограничения.