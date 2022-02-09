Путин поблагодарил российских судей за их самоотверженность в работе

Президент Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе. Он сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп, передает РИА Новости.

«Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей — хотел сказать „работы“ — своей миссии, безусловно», — сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он отметил их «работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план».