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Официальная хроника
9 февраля 2022  14:03

Путин поблагодарил российских судей за их самоотверженность в работе

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Президент Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность в работе. Он сказал, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп, передает РИА Новости. 

«Я хочу сердечно поблагодарить всех судей России за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей — хотел сказать „работы“ — своей миссии, безусловно», — сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он отметил их «работу с полной отдачей, когда профессиональный долг выходит на первый план».

#Владимир Путин
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