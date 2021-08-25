Путин призвал не использовать в законах термин «услуга» по отношению к труду педагогов

Президент России Владимир Путин дал поручение скорректировать законодательство таким образом, чтобы уйти от использования слова «услуга» по отношению к труду учителей, так как многих представителей сферы образования задевает этот термин. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с преподавателями вузов, школ, учащимися и другими представителями общественности глава государства заметил, что в самом термине ничего обидного нет. Однако многие педагоги признались, что их задевает употребления данного термина применительно к учительскому труду.

«Сейчас мы встречались с представителями образовательной отрасли, многих из них задевает слово и термин „услуга“. Я уже свое отношение на этот счет сказал. Но если это людей как-то задевает <…> и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах», — сказал Путин на заседании президиума Государственного совета РФ по вопросам общего образования.

Он также отметил, что учитель не только дает знания, но и «оказывает <…> колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей».

Ранее Президент РФ предложил объявить 2023 год в России Годом педагога, о чем сообщало ИА «Татар-информ».