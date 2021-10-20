Путин призвал не допустить дальнейшего распространения коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны с просьбой позаботиться о себе и своих близких и своевременно обращаться к врачам, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Совещание главы государства с членами Правительства транслировал телеканал Россия-24.

«Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам надо получить больничный и остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас говорят. Тем не менее, нужно это сделать. Этим вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе», — сказал российский лидер.

Он отметил, что в связи с тем, что в самом начале болезни симптомы коронавируса не всегда проявляются, люди продолжают контактировать с большим количеством людей и часто поздно обращаются в больницу, когда возникают осложнения.

Кроме того, Путин призвал мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая «сейчас работает в состоянии высочайшего напряжения».

«У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и с тревогой, когда люди не могут попасть в больницу несколько часов и по несколько суток иногда. Их содержат на ИВЛ в каретах скорой помощи. Так некоторые и не добираются до больницы, мест не хватает», — обратил внимание Президент.

Российский лидер заявил о необходимости максимально расширить объемы ПЦР-тестирования, чтобы своевременно выявлять объемы инфицированных коронавирусной инфекцией.

По его словам, данный вопрос обсуждался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая подтвердила, что на сегодняшний день в РФ процесс тестирования на Covid-19 и получение результатов действительно происходит достаточно медленно.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.