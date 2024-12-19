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Путин призвал МО РФ ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен
Министерству обороны РФ необходимо ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года в прямом эфире.
«Нужно сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты. Сокращаются объемы поддержки семей», — констатировал Путин.
Глава государства отметил, что это «очень чувствительный вопрос».
Ранее Путин рассказал, какие запросы существуют у ветеранов спецоперации.
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