Путин призвал МО РФ ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен

Министерству обороны РФ необходимо ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года в прямом эфире.

«Нужно сократить сроки принятия окончательных решений. Потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты. Сокращаются объемы поддержки семей», — констатировал Путин.

Глава государства отметил, что это «очень чувствительный вопрос».

Ранее Путин рассказал, какие запросы существуют у ветеранов спецоперации.