Путин рассказал о запросах ветеранов СВО, ушедших с военной службы

Ветераны СВО, ушедшие с военной службы, обращаются с самыми интересными запросами в государственный фонд «Защитники Отечества». Они хотят работать, заниматься спортом и участвовать в культурных мероприятиях. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что его это очень радует.

«Это тренд на изменение ситуации к лучшему, он наметился», — дал он свою оценку.

Президент подчеркнул, что одной из приоритетных задач фонда сегодня служит трудоустройство бойцов, вернувшихся со спецоперации. «Трудоустройство бойцов — одно из важнейших направлений. Глаза у ребят горят, подготовка есть. Многие хотят такую подготовку получить», — сказал он.

Путин также рассказал, что создание фонда «Защитники Отечества» стало ответом на проблемы, озвученные матерями военнослужащих на одной из встреч. По словам главы государства, существующие меры поддержки оказались недостаточными, и новый фонд призван помочь ветеранам, нуждающимся в социальной и иной поддержке после службы.

«Фонд был создан, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, — рассказал Президент. — Работа требует индивидуального подхода к каждому человеку, к каждой семье».

В задачи фонда входит решение соцвопросов: получение пособий, выплат, организации протезирования, обучения и многое другое.