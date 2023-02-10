Путин поручил Кабмину доработать механизм субсидий на перевозки промышленной продукции

При необходимости Правительству России следует доработать механизм по предоставлению субсидий на транспортировки промышленной продукции, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он также призвал предоставить предприятиям гарантии, что данная мера поддержки будет действовать не менее трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главное здесь, стабильность условий. Поэтому нужно сохранить параметры этой поддержки, но, если потребуется, прошу правительство доработать порядок использования, ну, может быть, и где-то повысить. Как минимум, нужно гарантировать коллегам, которые в отрасли работают, что эта мера поддержки будет действовать не менее трех лет», – сказал глава государства на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.

Он отметил, что недавно предельный размер субсидии на транспортировку промышленной продукции был повышен с 300 до 500 млн рублей для одного предприятия. Кабмин на этой неделе также увеличил максимальную компенсацию фактических расходов на перевозки продукции лесопромышленного комплекса с 80% до 100%.

Сегодня российский лидер посетил Архангельскую область с рабочим визитом. Там он осмотрел Устьянский лесопромышленный комплекс. В ходе поездки у Президента также запланирована встреча с главой региона Александром Цыбульским.