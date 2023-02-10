Путин посетил в Архангельской области лесопильный цех и центр по воспроизводству леса
Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Он осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, ознакомился с инфостендами о группе компаний «УЛК». Президента сопровождали полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пояснения давал гендиректор организации Владимир Буторин.