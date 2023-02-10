Путин посетил в Архангельской области лесопильный цех и центр по воспроизводству леса

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Он осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, ознакомился с инфостендами о группе компаний «УЛК». Президента сопровождали полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пояснения давал гендиректор организации Владимир Буторин.

Устьянский лесоперерабатывающий завод построен в 2011 году, занимает территорию в 40 Га. Устьянский семеноводческий комплекс – один из шести центров по воспроизводству леса в стране. Здесь проводится полный цикл подготовки посадочного материала – от просушивания шишек до закаливания молодых деревьев.