Путин: Российской науке нужно усилиться в создании уникальных и конкурентных решений

России нужно действовать на опережение и создавать свои конкурентные продукты в различных сферах, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для этого в стране имеются крепкие научные традиции и «задел, созданный предшественниками». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется», – сказал Путин на церемонии награждения молодых ученых в День российской науки.

Глава государства также призвал при реализации намеченных задач в сфере инноваций действовать нелинейно и быть «первопроходцами», чтобы обеспечить технологический суверенитет РФ.

«За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях», – напомнил он.

Сегодня Владимир Путин вручил в Кремле президентские премии в области науки и инноваций. Почетной награды в числе прочих был удостоен молодой ученый, старший научный сотрудник Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов.