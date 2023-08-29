Путин призвал главу судебных приставов работать с людьми «корректно»

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым попросил собеседника, чтобы его подчиненные работали с должниками как можно более корректно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», — подчеркнул глава государства после того, как директор ФССП описал ситуацию с хроническими («профессиональными») должниками.

«Во всем нужна разумность, закон и разумность, потому что без этого можно, к сожалению, причинить непоправимый вред людям. Мы это прекрасно понимаем», — отреагировал на просьбу Путина Аристов.

При этом, по оценке главы службы судебных приставов, среднестатистический должник — это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 45 лет, «средняя сумма долга — приблизительно 173 тыс. рублей по одному исполнительному производству».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин заявил о необходимости повышения зарплат и благосостояния людей.