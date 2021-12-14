Путин призвал Францию оказать содействие в организации международных переговоров с НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном призвал к незамедлительному запуску международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине военных баз. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран поделились своим видением текущей ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о нарушении властями этой страны Минских соглашений, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе.

Макрон в свою очередь поднял вопрос об обстановке на границах Беларуси со странами ЕС. Российский лидер предложил представителям стран — членов Европейского Союза наладить прямые контакты с Минском.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе Россия передаст США свои предложения по гарантиям безопасности через дипломатические каналы.