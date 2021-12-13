Песков: На этой неделе Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности

Москва на этой неделе передаст США предложения по гарантиям безопасности, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что это [передача предложений по гарантиям безопасности] будет сделано в течение недели. Соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что предложения будут переданы по дипломатическим каналам — через Министерство иностранных дел.

Песков не ответил на вопрос о том, кто из союзников США будет привлечен к работе по гарантиям безопасности.

«Больших нюансов я пока не могу озвучить, их просто нет», — добавил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».

Глава государства уточнил, что России необходимы «именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».

7 декабря Владимир Путин и Президент США Джо Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи, в ходе которых договорились поручить своим представителям начать «предметные консультации по чувствительным вопросам».