Путин после обращения жительницы Казани призвал банки ужесточить выдачу кредитов

Банкам нужно внимательнее относиться к выдаче кредитов, особенно на крупные суммы, чтобы обезопасить людей от телефонных мошенников. Такой ответ во время прямой линии дал Президент России Владимир Путин на вопрос пенсионерки из Казани Елены Маркеловой, которая также стала жертвой мошенников.

«Банки у нас научились быстро выдавать кредиты, просто моментально. Но они обязаны проверять платежеспособность человека. То, что происходит с точки зрения мошенничества, это приобретает уже очень широкий размах. Нужно дисциплинировать ситуацию. К примеру, кредиты до 50 тыс. пусть выдают в режиме онлайн, от 50 до 200 тыс. нужно дать несколько часов, чтобы что-то проверить, а более 200 тыс. проверка должна быть несколько дней. Эти вопросы обсуждаются и в Госдуме, и в Центробанке», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что на территории Украины работают целые кол-центры под патронажем правительства страны, которые занимаются мошенничеством по отношению к российским гражданам.

«Это практически то же самое, чем занималась нацистская Германия во время Второй мировой войны, когда специально печатала деньги Великобритании, чтобы подорвать ее экономику», – пояснил глава государства.

Он дал совет всем жителям страны, как избежать обмана мошенниками.

«У меня есть знакомые, которые говорили, что им звонили такие люди. Но как только они слышали какие-то предложения по дальнейшим действиям, они сразу клали трубку. Советую всем жителям нашей страны поступать точно также», - сказал Путин.