Путин признался, что «оторопевает» от сроков в 14-15 лет за экономические преступления

Президент РФ Владимир Путин признался на пресс-конференции по итогам года, что «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления. Журналист в зале рассказал о приговоре тяжелобольной Александре Баязитовой, которую за вымогательство в Интернете приговорили к 5 годам лишения свободы. Ранее прокурор запрашивал для журналистки 14 лет колонии.

«Все юристы знают: закон суров, но это закон, — процитировал Путин пословицу на латыни. — Когда за какое-то экономическое преступление дают 14 лет... Я сам немножко оторопел, когда услышал про это дело. Это перебор, очевидно», — отметил глава государства.

Он добавил, что этот конкретный случай у него, как у гражданина, также вызвал вопросы.

«Сейчас говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним за нарушения. То, что сделал он или эта женщина — плохо. Но надо подумать над этим, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что попросит депутатов Государственной Думы еще раз это оценить суровость приговоров и отреагировать.

Также Президент Владимир Путин не согласился, что приговор журналистке Александре Баязитовой — это охота на ведьм.

«Что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Какая охота на ведьм? Она что, крупный оппозиционный деятель?» — отметил он.