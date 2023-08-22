Путин признал наличие в России проблем с демографией

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Ожидаемая продолжительность жизни в России после завершения пандемии коронавируса увеличилась, но ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сбережение народа, защиту материнства и детства, рост продолжительности жизни» глава государства назвал «фундаментальным ориентиром для всех без исключения» действий властей.

«<…> в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет», — напомнил Путин, увидев в этом результате следствие «целого комплекса факторов».

«Вместе с тем ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, да, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше <…>, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», — констатировал Президент.

В связи с этим он поручил Правительству оказать содействие регионам в реализации их программ по повышению рождаемости. «<…> нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации», — убежден Путин.

При этом российский лидер уверен, что страна «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий».

Среди необходимых мер он упомянул продление выплаты пособия по уходу за ребенком для матерей, которые выходят на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года, и пилотный проект по созданию единой системы помощи женщинам, которые самостоятельно воспитывают детей, а также полным семьям с детьми.

В Татарстане по итогам первого полугодия 2023 года рождаемость снизилась на 1,4% год к году. В республике родилось 17 414 детей — это на 253 меньше, чем в первом полугодии 2022-го.